Ассортимент представленных в начале октября процессоров AMD Ryzen 5000 ограничивался четырьмя моделями, которые укладывались в диапазон цен от $299 до $799. Стартовой ценовой политикой компании в отношении семейства Vermeer многие потенциальные покупатели оказались недовольны, но вряд ли это помешает поступающим на этой неделе в продажу процессорам обрести высокую популярность.

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Источник изображения: AMD

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Прошли те времена, когда AMD открыто публиковала прайс-лист на свои процессоры на официальном сайте. После реформы фирменного стиля, приуроченной к выходу процессоров Tiger Lake, аналогичным изменениям подвергся сайт Intel, хотя в других его разделах можно найти разрозненную информацию о ценах на процессоры.

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Источник изображения: AMD

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Зато в обновлённой книге фирменного стиля AMD можно найти упоминания о процессорах Ryzen 3 5000, которые пока не представлены официально. Конкретные модели не перечисляются, но логотип этой серии в документации явным образом упоминается. Скорее всего, более доступные модели Vermeer ранее следующего квартала не появятся, ведь компании нужно как-то продавать процессоры предыдущего поколения.