Методичные шатания по служебным разделам сайта AMD приносят свои плоды в самое безутешное для авторов новостей время недели. На этот раз нам попалась на глаза информация о сроках анонса долгожданных ускорителей вычислений AMD с архитектурой CDNA.

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Источник изображения: AMD

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Партнёры компании должны до 16 ноября хранить информацию о подготовке анонса в секрете, но нам ничего не мешает упоминать эту дату в новостной ленте. В линейке, как выясняется, будет не менее трёх моделей: Instinct MI100, Instinct V640 и Instinct V620.

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Источник изображения: AMD

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Слово «Radeon» в связке с Instinct в обозначении этих ускорителей применять не нужно. AMD желает всячески обособить данные продукты от игровой или профессиональной графики. На рекламном эскизе Instinct MI100 видно, что на задней панели этой платы расширения нет портов для подключения мониторов, а предусмотрены только вентиляционные прорези. На один центральный процессор EPYC будет приходиться до четырёх ускорителей Instinct, в двухпроцессорных системах их количество вырастет до восьми штук.