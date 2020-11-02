AMD призывает игроков Microsoft Flight Simulator обратить внимание на Radeon RX 6000
Близится сезон предпраздничных распродаж, поэтому маркетинговая служба AMD не имеет права медлить с подготовкой материалов для продвижения на рынок всех новинок, представляемых в этом квартале. Видеокарты Radeon RX 6000 не только «легализовали» новое начертание своего логотипа, унифицированное по стилю шрифта с процессорами Ryzen, но и начали фигурировать в рекомендациях к той или иной игре.
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Например, авиасимулятор Microsoft относится AMD к той категории игр, которые позволят раскрыть все преимущества новой фирменной графики. Архитектура RDNA 2 и визуальные эффекты FidelityFX причислены к тем решениям AMD, которые позволят насладиться реалистичной графикой в этой игре.
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