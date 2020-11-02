Присвоенное компанией Intel условное обозначение Iris Xe MAX позволяло предположить, что графический процессор DG1 не получит более 96 исполнительных блоков. Теперь в базе данных на сайте компании можно найти описание его технических характеристик, а также убедиться, что выпускается новинка по техпроцессу 10-нм SuperFin, как и процессоры Tiger Lake, что вполне закономерно.

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Источник изображения: Intel

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На первом фото DG1 (справа) соседствует с центральным процессором Intel Tiger Lake (слева), их возможности в плане графики очень близки. Дискретный вариант выделяется наличием собственной памяти типа LPDDR4 объёмом 4 Гбайт и повышенной до 1650 МГц тактовой частотой.

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Источник изображения: Intel, HardwareLUXX

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Имеется изображение и обратной стороны графического процессора Intel DG1. Он будет распаиваться непосредственно на материнскую плату ноутбука. В следующем квартале, если верить свежим данным, подобные процессоры появятся и в составе настольных видеокарт, но исключительно в OEM-сегменте. Возможно, что и в этом случае будет допускаться интеграция прямо на материнскую плату. Для компактных систем это достаточно удобно.

Источник изображения: Intel

Более производительные графические решения Intel могут появиться в следующем году. Существующие DG1 могут объединять свои вычислительные ресурсы – подобные комбинации могут найти применение в серверном сегменте.