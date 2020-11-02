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Intel прекратила поддержку ускорителей Xeon Phi в Linux

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Последняя партия ускорителей вычислений Xeon Phi, которые «в молодости мечтали стать игровыми видеокартами», должна была покинуть склады Intel летом этого года. Закономерно, что поддержку этого «тупикового» с точки зрения эволюции семейства продуктов прекращают и разработчики программных платформ.

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Источник изображения: Intel

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Сайт Phoronix сообщил о том, что Intel удаляет из кода Linux около 27 тысяч строчек, связанных с реализацией поддержки ускорителей Xeon Phi. Когда на горизонте маячат преемники с архитектурой Intel Xe, цепляться за их предшественников никакой необходимости нет.

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intel gpgpu linux larrabee xeon phi
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