Последняя партия ускорителей вычислений Xeon Phi, которые «в молодости мечтали стать игровыми видеокартами», должна была покинуть склады Intel летом этого года. Закономерно, что поддержку этого «тупикового» с точки зрения эволюции семейства продуктов прекращают и разработчики программных платформ.

реклама

анонсы и реклама 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене Еще одна <b>RTX 3070 в продаже</b> 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке

Источник изображения: Intel

реклама

Сайт Phoronix сообщил о том, что Intel удаляет из кода Linux около 27 тысяч строчек, связанных с реализацией поддержки ускорителей Xeon Phi. Когда на горизонте маячат преемники с архитектурой Intel Xe, цепляться за их предшественников никакой необходимости нет.