Преемниками процессоров Intel Meteor Lake станут Lunar Lake
Один из энтузиастов на страницах Reddit тщательно анализирует упоминания о новых процессорах и графических решениях в драйверах Intel, в новой своей публикации он обсуждает графические продукты 13-го поколения. В сегменте дискретной игровой графики, например, это будут изделия семейства DG3, которые наверняка выйдут не ранее 2022 года.
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В семействе ускорителей вычислений графика Gen 13 получит обозначение Jupiter Sound, она заменит собой решения серии Arctic Sound, которые должны появиться в следующем году. Наконец, настольные процессоры Lunar Lake тоже примерят графику Gen 13, они выйдут уже после 7-нм процессоров Meteor Lake, которые должны появиться не ранее 2022 года.
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