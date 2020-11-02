Со дня на день стартуют официальные продажи процессоров AMD семейства Ryzen 5000, а пока в рубрике «других, что ли, нет» мы можем обратиться к статистике немецкого интернет-магазина MindFactory.de, которая старательно обрабатывается одним из энтузиастов. Напомним, что аудитория данного интернет-магазина весьма лояльна по отношению к продукции AMD, поэтому любой прогресс конкурента в этом смысле является значимым событием.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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В минувшем месяце это явление имело место, поскольку в натуральном выражении количество проданных магазином процессоров Intel увеличилось мало, но за счёт снижения количества проданных процессоров AMD выросла доля первых: с 18 до 20%. Было очевидно, что покупатели ждут появления моделей семейства Ryzen 5000.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Выручка от реализации процессоров AMD тоже сократилась, хотя в абсолютном выражении этот же процесс наблюдался и на стороне конкурента, но в относительном выражении процессоры Intel увеличили свою долю в денежных показателях с 23 до 24%.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

Вообще, по количеству проданных процессоров AMD пик был пройден в апреле этого года, в дальнейшем объёмы продаж планомерно снижались. Локальный скачок был замечен в сентябре, но он мог быть связан как с проявлением интереса к моделям семейства Matisse Refresh, что статистикой подтверждается слабо, так и сезонным всплеском спроса перед началом учебного года.

Источник изображения: Imgur, Ingebor

Интересно, что в модельном рейтинге в октябре с третьего места на четвёртое опустился не самый дешёвый Ryzen 9 3900X, который многие месяцы замыкал тройку лидеров. Впервые в число фаворитов вошёл гибридный Ryzen 5 3400G. С седьмого места на пятое поднялся Ryzen 7 2700X, с девятое на седьмое переместился Ryzen 5 2600X. Складывается ощущение, что снижение цен на модели данного поколения повысило их популярность в немецкой рознице.