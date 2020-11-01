Представители сайта AnandTech сделали важное дополнение к недавнему заявлению Intel по поводу готовности предлагать дискретную графику DG1 в настольном сегменте со следующего полугодия. Первоначально планировалась, что такая графика начального уровня будет предлагаться только в составе ноутбуков, где оснащённый выделенной памятью LPDDR4 объёмом 4 Гбайт графический процессор должен распаиваться прямо на материнскую плату.

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Источник изображения: Intel, AnandTech

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Позже, как сообщает источник, одному из партнёров Intel удалось уговорить компанию предоставить возможность выпускать дискретную графику DG1 для настольных систем. Правда, делать это будет один-единственный партнёр Intel, который будет поставлять готовые видеокарты производителям готовых компьютеров. Учитывая более чем скромный уровень производительности DG1, можно предположить, что упор будет делаться на возможности кодирования и декодирования видео, которые за счёт технологии Deep Link позволят усиливать штатные возможности встроенной графики процессоров Intel. Первые готовые настольные ПК с графикой DG1 могут появиться на рынке уже в следующем квартале.