Австрийский энтузиаст TAGG разделяет слабость некоторых экономных ценителей «старого железа» к процессорам Intel Xeon, но при этом не стесняется разгонять их с использованием систем фазового перехода каскадного типа. На этой неделе он поднял частоту процессора Xeon L3014 до 5.4 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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Данный процессор семейства Wolfdale-CL выпускался по 45-нм технологии и предлагал единственное ядро. Его номинальная частота не превышала 2.4 ГГц, поэтому описываемый эксперимент с разгоном соответствует более чем двукратному повышению частоты. В тесте HWBot x265 4K процессор показал результат 0,941 кадра в секунду, который соответствует второму месту среди всех моделей с одним ядром. В модельном зачёте тоже было занято второе место.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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В тесте GPUPI for CPU 1B этот же процессор занял третье место среди всех одноядерных моделей, с результатом 36 минут 27,934 секунды на частоте 5526 МГц.