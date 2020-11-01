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Huawei наладит выпуск полупроводниковых компонентов для базовых станций в Китае

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Издание Financial Times сообщило, что Huawei Technologies попробует найти спасение от американских санкций в организации производства полупроводниковых чипов на территории Китая при поддержке одной из шанхайских компаний с государственным участием. Партнёры намереваются в ближайшие месяцы наладить выпуск 45-нм чипов, к концу следующего года перейти на 28-нм технологию, а к концу 2022 года наладить производство компонентов для базовых станций 5G по 20-нм технологии.

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Источник изображения: Tenor

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Увы, для смартфонов эти процессоры не пригодятся, поскольку будут более крупными и прожорливыми, чем требуются, но для базовых станций сетей 5G подойдут оптимально. Конечно, выпуск данных чипов в Китае не по самым передовым технологиям поднимет себестоимость, но у Huawei пока нет другого выхода в борьбе за место на рынке. При выпуске компонентов будет максимально использоваться оборудование китайского производства. Существующих запасов чипов для базовых станций компании Huawei как раз хватит на пару лет, а там и подоспеют изделия китайского производства.

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Теги

полупроводники huawei сети и телекоммуникация 5g импортозамещение
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