Начинать второй месяц четвёртого квартала на серьёзной ноте воскресным утром было бы слишком скучно, поэтому мы решили обратиться к самой нерегулярной рубрике - «киноляп недели». Внимательный зритель мог обнаружить, что в презентации, посвящённой выходу видеокарт Radeon RX 6000, на одном из слайдов центральные процессоры поколения Vermeer несут обозначение «AMD Ryzen RX 5000 Series».

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Разумеется, суффикс «RX» в этом обозначении лишний, он был машинально скопирован составителем презентации из фрагмента, посвящённого видеокартам Radeon RX 6000. Получается, что даже заранее записанные мероприятия AMD могут содержать подобного рода забавные помарки. Вряд ли компания возьмётся переснимать эту часть ролика, в которой Скотт Херкельман (Scott Herkelman) рассказывает о нововведениях, предусмотренных видеокартами нового семейства.