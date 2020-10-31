ASUS и EK Water Blocks наделили видеокарты серии GeForce RTX 30 водоблоками
Сотрудничество производителей систем охлаждения и видеокарт имело место и раньше, просто в условиях сохраняющегося дефицита изделий NVIDIA семейства GeForce RTX 30 оно перешло в скрытую от глаз пользователя сферу. Это не помешало словенской компании EK Water Blocks объявить, что компания Asustek Computer выбрала её водоблоки для установки на свои видеокарты GeForce RTX 30 серии EKWB.
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По сути, словенские специалисты разработали водоблоки специально для видеокарт ASUS, а последняя из компаний будет их устанавливать на своём конвейере, продавая водоблок и видеокарту уже в собранном виде с заводской гарантией. Конечно, без вездесущей подсветки D-RGB Aura Sync не обошлось. В серию войдут три видеокарты: GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Продажи двух первых должны начаться в середине ноября, последняя появится ближе к концу ноября. О частотных характеристиках видеокарт партнёры скромно умалчивают.
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