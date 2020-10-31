Официальный пресс-релиз Gigabyte гласил, что поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 для материнских плат на основе чипсетов AMD X470 и B450 будет реализована, но во вторую очередь после аналогичных мер для плат на основе чипсетов AMD X570, B550 и A520.

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Источник изображения: Twitter, Komachi_Ensaka

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Японские блогеры теперь сообщают, что бета-версии BIOS серии F60 для материнских плат Gigabyte на основе набора логики AMD B450 уже обеспечивают поддержку процессоров Renoir и Vermeer, компания даже негласно разместила их на своём сайте для скачивания.

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Источник изображения: Gigabyte

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Самые нетерпеливые покупатели процессоров AMD семейства Ryzen 5000, которые уже появятся в следующем месяце, смогут испытать их работу в материнских платах Gigabyte на основе чипсета AMD B450, не дожидаясь января, который выбран в качестве периода официальной реализации подобной поддержки.