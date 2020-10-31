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EVGA предложила мостик для соединения двух GeForce RTX 3090 по цене $90

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Актуальность графических тандемов в последние годы заметно снизилась, но это не помешало компании NVIDIA предусмотреть возможность объединения в одной связке двух видеокарт GeForce RTX 3090. Интерфейс NVLink позволял придать второе дыхание технологии SLI, компания EVGA тоже не осталась в стороне от данной инициативы, предложив соединительный мостик собственного дизайна.

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Источник изображения: EVGA

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Складывается впечатление, что дизайнеры черпали вдохновение в спортивной обуви, заодно пытаясь придать широкой прямоугольной планке изящества за счёт сужения в центре. Получилась некая «перфорированная бабочка».

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Источник изображения: EVGA

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С её помощью можно соединить пару видеокарт EVGA GeForce RTX 3090 моделей XC3 или FTW3.

Источник изображения: EVGA

Стоимость аксессуара достигает без малого $90, но и в фирменном интернет-магазине NVIDIA аналогичное изделие эталонного дизайна оценивается в $80, а ценители марки EVGA, нашедшие несколько тысяч долларов на покупку пары видеокарт GeForce RTX 3090, наверняка не будут скупиться на соединительный мостик.

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evga geforce rtx 3090 sli nvlink
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RangerXP
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