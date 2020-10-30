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Apple обновила рекорд квартальной выручки в России

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Изучение стенограммы квартальной отчётной конференции Apple только усилило ощущение, что компания на таких мероприятиях руководствуется принципом «меньше конкретики, больше пафоса». Про достижение рекордной выручки за двенадцать месяцев, которые компания провела без единой новой модели iPhone, руководители Apple на протяжении всего мероприятия напоминали несколько раз. По всей видимости, весенний дебют iPhone SE в понимание «новой модели» не укладывался.

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Источник изображения: Business Insider

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Зато представители Apple охотно перечислили те страны, в которых в третьем квартале был обновлён максимум выручки: США, Канада, Бразилия, Германия, Франция, Италия, Испания, Турция, Россия, Индия, Корея, Таиланд, Малайзия и Вьетнам. Всего выручка Apple от реализации продуктов в третьем квартале составила $50,1 млрд. Если исключить смартфоны, то на прочих направлениях деятельности она выросла на 25-30% в годовом сравнении. Впрочем, не будем забывать, что выручка Apple в Китае сократилась на 29% до пятилетнего уровня.

Это не помешало главе Apple Тиму Куку (Tim Cook) заявить, что первое семейство iPhone с поддержкой 5G выходить на рынок в подобающее время. Такая возможность предоставляется раз в десять лет, и компания ею обязательно воспользуется, как пообещал Тим Кук. Компания испытывает проблемы с получением комплектующих в достаточных количествах – с одной стороны, а с другой она признаёт, что объёмы продаж iPhone в минувшем квартале выросли бы сильнее, если бы не макроэкономическая неопределённость, вызванная пандемией. За прошедший с момента дебюта iPhone 11 спрос на смартфоны Apple всё равно вырос на двузначное число процентов, как отметили представители компании, даже в условиях пандемии.

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аналитика apple финансы iphone тим кук
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