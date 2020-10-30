Индия и Китай увеличат объёмы локальной сборки ноутбуков и ПК
«Торговая война» между США и Китаем, а также закрытие границ в результате пандемии усилили тенденцию к локализации производства компьютеров. Как отмечает DigiTimes, на крупных рынках вроде Китая и Индии производители считают целесообразным увеличить количество локально собираемых ноутбуков и персональных компьютеров.
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Понятно, что сборочные производства не будут развиваться в одиночестве, они обрастут инфраструктурой производителей ключевых компонентов, которые целесообразно выпускать локально. Спрос на ноутбуки пока и не думает снижаться, некоторые участники рынка настроены, что в полной мере удовлетворить потребность рынка смогут только ко второму кварталу следующего года. Acer из-за проблем с поставкой компонентов сейчас может покрывать не более 30% спроса на ноутбуки. Возможно, локализация производств позволит решить часть подобных проблем.
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