Вчера тайваньский ресурс DigiTimes вчера сообщил, что производители видеокарт озабочены дефицитом графических процессоров, который не позволит им по итогам четвёртого квартала увеличить выручку. Пока «корнем проблем» считаются ограниченные поставки GeForce RTX 30, но о масштабах доступности конкурирующих Radeon RX 6000 тоже судить ещё рано.

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Источник изображения: DigiTimes

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Кстати, производители игровых консолей тоже не уверены, что новых приставок сразу хватит на всех желающих – соответствующие опасения недавно публично высказали представители Sony. Бурно цветёт спекуляция – право предварительного заказа новой игровой консоли некоторые дельцы уже выставили на аукционе, накрутка доходит до 60% от официальной цены.