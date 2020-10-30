Дефицит не позволит производителям видеокарт нормально заработать в этом квартале
Вчера тайваньский ресурс DigiTimes вчера сообщил, что производители видеокарт озабочены дефицитом графических процессоров, который не позволит им по итогам четвёртого квартала увеличить выручку. Пока «корнем проблем» считаются ограниченные поставки GeForce RTX 30, но о масштабах доступности конкурирующих Radeon RX 6000 тоже судить ещё рано.
реклама
реклама
Кстати, производители игровых консолей тоже не уверены, что новых приставок сразу хватит на всех желающих – соответствующие опасения недавно публично высказали представители Sony. Бурно цветёт спекуляция – право предварительного заказа новой игровой консоли некоторые дельцы уже выставили на аукционе, накрутка доходит до 60% от официальной цены.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила