Вчера активность ASUS и MSI в части демонстрации собственных версий Radeon RX 6000 не осталась без внимания, но это не значит, что другие партнёры AMD в этом смысле сильно отстают от конкурентов. По крайней мере, сайт WCCFTech в трансляции на канале AORUS уловил заявление о готовности Gigabyte предложить видеокарты Radeon RX 6000 этой марки к концу ноября.

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Источник изображения: Twitter, PowerColor

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Другой особо приближённый к AMD партнёр компании сообщил, что не только готовит к анонсу особые версии видеокарт семейства Radeon RX 6000, но и готов разыграть их среди подписчиков. По всей видимости, производители видеокарт успеют предложить собственные версии Radeon RX 6000 ещё в этом году, поскольку перед ними стоит задача уложиться в традиционный сезон предпраздничных распродаж. Лишь бы он в этом году не стал «сезоном перепродаж».