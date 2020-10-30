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Видеокарты Radeon RX 6000 в исполнении партнёров AMD выйдут к концу ноября

С разницей в несколько недель по сравнению с эталонными.
6
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Вчера активность ASUS и MSI в части демонстрации собственных версий Radeon RX 6000 не осталась без внимания, но это не значит, что другие партнёры AMD в этом смысле сильно отстают от конкурентов. По крайней мере, сайт WCCFTech в трансляции на канале AORUS уловил заявление о готовности Gigabyte предложить видеокарты Radeon RX 6000 этой марки к концу ноября.

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Источник изображения: Twitter, PowerColor

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Другой особо приближённый к AMD партнёр компании сообщил, что не только готовит к анонсу особые версии видеокарт семейства Radeon RX 6000, но и готов разыграть их среди подписчиков. По всей видимости, производители видеокарт успеют предложить собственные версии Radeon RX 6000 ещё в этом году, поскольку перед ними стоит задача уложиться в традиционный сезон предпраздничных распродаж. Лишь бы он в этом году не стал «сезоном перепродаж».

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amd powercolor aorus big navi radeon rx 6000
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Сейчас обсуждают

t-dirt
10:20
а ты выкинь свой радеон в мусор и купи нормальный жифорс.
Технология Super Resolution от AMD может вытеснить NVIDIA DLSS 2.0 – единый стандарт для всех игр
t-dirt
10:19
дебил, она не гонится, она уже давно в любой игре на унреал3/4. а ты и дальше спи.
Технология Super Resolution от AMD может вытеснить NVIDIA DLSS 2.0 – единый стандарт для всех игр
Дмитрий Соколов
10:18
Ну так-то оно так))) Законы физики же никто не отменял. Но надо же и меру знать!
AMD напомнила, что размер имеет значение, сравнив Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30
Сергей Vorvort
10:18
А что Интел забыла на архитектуре AMD64? Пусть свою пилит! )
Новая технология AMD значительно увеличит игровую мощь систем на базе CPU Ryzen и видеокарты Radeon
Haizenberg
10:18
если играть в шутеры 144 маст хев , если дрочить на порнуху то тебе и 60 хватит
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
puding
10:17
1 < Несколько < ∞
Видеокарты Radeon RX 6000 в исполнении партнёров AMD выйдут к концу ноября
Inttz
10:16
Не считая здесь сколько?
Видеокарты Radeon RX 6000 в исполнении партнёров AMD выйдут к концу ноября
Максим Прокопов
10:16
Будем посмотреть)
Результаты тестирования AMD Ryzen 9 5950X в CPU-Z стали достоянием общественности
Gunnar
10:14
Этот школьник тебе "в отцы годится".
Дефицит не позволит производителям видеокарт нормально заработать в этом квартале
ACDCOVER
10:13
Ничего там не кинули. Можно Биос обновить и gen4 будет работать на x470 b450 с новыми процессорами. Надо характеристики своей мат платы смотреть в сапорте. Вот x370 уже морально устарел. Конечно если...
Новая технология AMD значительно увеличит игровую мощь систем на базе CPU Ryzen и видеокарты Radeon
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