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Выручка Apple в Китае рухнула на 29% из-за задержки анонса iPhone 12

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Заявления главы Apple Тима Кука (Tim Cook) на квартальной конференции не помогли предотвратить снижения курса акций компании на 4%, поскольку инвесторы разглядели не самые хорошие тенденции, о которых руководство компании предпочитало в подробностях лишний раз не рассказывать. Выручка Apple достигла рекордной величины в $64,7 млрд, но за год она выросла всего на 1%. Реализация планшетов (+46%) и компьютеров (+29%) принесла компании рекордные значения выручки в профильных категориях, но смартфоны сократили свою выручку сразу на 21%. Более того, лишь 41% выручки Apple в третьем квартале формировался смартфонами, против 52% годом ранее.

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Источник изображения: Apple

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Китайский рынок вообще подвёл Apple, продемонстрировав снижение выручки на 29%. Представители компании объяснили это тем, что местная публика ждала выхода новых моделей iPhone с поддержкой 5G, поскольку КНР является одним из немногих регионов планеты, где эта функция актуальна уже сейчас. Руководство Apple отмечает, что сейчас в Китае особой популярностью пользуются iPhone 12 Pro Max с большим дисплеем, а в целом компания могла бы продавать больше смартфонов, планшетов, ноутбуков и часов, если бы не дефицит комплектующих.

Apple не стала публиковать прогноз на текущий квартал, вместо этого сухо заявив о возможности роста выручки от реализации отличной от смартфонов продукции на двузначное число процентов. Выручка от продажи смартфонов тоже будет расти, но не так значительно. Всё это привело к тому, что акции Apple после публикации квартального отчёта упали в цене более чем на четыре процента.

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Теги

смартфоны аналитика apple финансы iphone
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