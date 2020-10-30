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AMD напомнила, что размер имеет значение, сравнив Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30

Скупость NVIDIA проявляется даже в числовых индексах: 30 против 6000 у AMD.
3
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Даже глава AMD Лиза Су (Lisa Su) на презентации видеокарт Radeon RX 6000 не удержалась от заявлений о том, что эталонные изделия этой серии получились достаточно компактными. Действительно, в случае с Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT это справедливо, но преимущественно по отношению к длине видеокарт, а в толщину они занимают два с половиной слота расширения. Поскольку конструктивно слот на половины не делится, в реальности они займут все три слота.

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Источник изображения: Twitter, Radeon RX

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Вообще, «габаритный критерий» продолжает использоваться маркетологами AMD и в социальных сетях, где они сравнивают Radeon RX 6900 XT с GeForce RTX 3090, а Radeon RX 6800 XT с GeForce RTX 3080. Напомним, что обе видеокарты AMD имеют длину 267 мм. GeForce RTX 3080 в исполнении Founders Edition оказывается чуть длиннее, а вот о толщине своей Radeon RX 6800 XT компания AMD предпочитает в этом сравнении умолчать.

Зато на фоне GeForce RTX 3090 FE эталонная видеокарта Radeon RX 6900 XT кажется значительно более компактной – опять же, если не вспоминать, что три слота расширения оба графических решения займут без остатка. Отдельно приводятся показатели энергопотребления. Кроме того, AMD подчёркивает, что для питания её видеокарт не требуются дополнительные переходники или труднодоступные разъёмы.

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Теги

amd ampere geforce rtx 3090 big navi radeon rx 6000
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Сейчас обсуждают

Kasyan
07:09
Как выкинули этого дармоеда, так АМД стала нормальные карты делать.
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Эдуард Кузнецов
07:04
Красный голубец это кто? Тот кто с синим процем и красной картой?)
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
mo3ulla
07:03
вы тут немного переоценили заслугу амд в появлении стандарта Vesa adaptive sync - который в дровах амд называется free sync . vesa adaptive sync - детище КОНСОРЦИУМА VESA - а не одной амд
Технология Super Resolution от AMD может вытеснить NVIDIA DLSS 2.0 – единый стандарт для всех игр
Leshiy2371
07:00
А что у нас происходит с метаном при низких температурах ? Вот поэтому реальная эффективность керосиново-кислородных двигателей в 3-5 раз выше,чем этих метановых "дудок".И именно поэтому они будут пил...
США решили проблемы замены российских двигателей РД-180
II-V-I
06:59
Если будет хорошо охлаждаться то можно хоть 4 слота. Сейчас не так важны эти слоты расширения как раньше, уже давно по usb внешние цапы и пр.оборудование подключается.
AMD напомнила, что размер имеет значение, сравнив Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30
LEVAK
06:59
У одной 400, у другой 300, вот и весь секрет. TSMC уже сейчас может делать такие чипы, значит через полгода такие будут попадать и в младшие серии. Хотя вполне возможно и у партнёров в 6800ХТ в топов...
AMD напомнила, что размер имеет значение, сравнив Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30
Saturianin
06:58
Как всегда повторится история с gsinc и freesinc, в итоге хуановские тензорные ядра будут поддерживать самую распостраненную амд технологию.
Технология Super Resolution от AMD может вытеснить NVIDIA DLSS 2.0 – единый стандарт для всех игр
SpeedT
06:58
Странно это слышать в контексте появления АМД на процессорном рынке, когда она тупо плагиатила процессоры Интел, как тогда делали почти все. Да и в принципе делает процессоры на х86 (читай - интеловск...
Новая технология AMD значительно увеличит игровую мощь систем на базе CPU Ryzen и видеокарты Radeon
Максим Прокопов
06:49
Ну как бы один фиг под проц нужно материнку брать)))
Новая технология AMD значительно увеличит игровую мощь систем на базе CPU Ryzen и видеокарты Radeon
SpeedT
06:48
3090 холоднее и тише 3080. Так что размеры тут имеют прямое отношение к охлаждению.
AMD напомнила, что размер имеет значение, сравнив Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30
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