Даже глава AMD Лиза Су (Lisa Su) на презентации видеокарт Radeon RX 6000 не удержалась от заявлений о том, что эталонные изделия этой серии получились достаточно компактными. Действительно, в случае с Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT это справедливо, но преимущественно по отношению к длине видеокарт, а в толщину они занимают два с половиной слота расширения. Поскольку конструктивно слот на половины не делится, в реальности они займут все три слота.

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Источник изображения: Twitter, Radeon RX

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Вообще, «габаритный критерий» продолжает использоваться маркетологами AMD и в социальных сетях, где они сравнивают Radeon RX 6900 XT с GeForce RTX 3090, а Radeon RX 6800 XT с GeForce RTX 3080. Напомним, что обе видеокарты AMD имеют длину 267 мм. GeForce RTX 3080 в исполнении Founders Edition оказывается чуть длиннее, а вот о толщине своей Radeon RX 6800 XT компания AMD предпочитает в этом сравнении умолчать.

Зато на фоне GeForce RTX 3090 FE эталонная видеокарта Radeon RX 6900 XT кажется значительно более компактной – опять же, если не вспоминать, что три слота расширения оба графических решения займут без остатка. Отдельно приводятся показатели энергопотребления. Кроме того, AMD подчёркивает, что для питания её видеокарт не требуются дополнительные переходники или труднодоступные разъёмы.