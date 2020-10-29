Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT требуют двух с половиной слотов расширения
Вчера во время трансляции видео с мероприятия, на котором были представлены видеокарты Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что ранее в этом месяце демонстрировала именно Radeon RX 6800 XT, а старшая Radeon RX 6900 XT получилась «достаточно компактной». Если добраться до специального раздела сайта AMD с характеристиками видеокарт эталонного дизайна, то можно обнаружить, что все три представленные вчера новинки действительно имеют длину не более 267 мм.
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Если же изучить габаритные размеры «в толщину», то выяснится, что Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT потребуют пространства двух с половиной слотов расширения, и только Radeon RX 6800 впишется в пространство двух слотов расширения. Все три видеокарты оснащаются двумя разъёмами дополнительного питания с 8 контактами, рекомендованная мощность блока питания начинается с 650 для Radeon RX 6800 и заканчивается 850 Вт для Radeon RX 6900 XT.
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