В прошлом квартале консоли обеспечили AMD четвертью всей выручки
Квартальный отчёт AMD по форме 10-Q хорош тем, что даёт более чёткое представление о структуре выручки компании, поскольку базовая отчётность в этом плане не особо красноречива. Например, выручка от реализации серверных процессоров и компонентов для игровых консолей проходит в ней по одной статье – в лихие годы "эпохи до Ryzen" это помогало компании удерживаться на плаву и не очень расстраивать инвесторов.
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По мере приближения к анонсу новых игровых консолей Microsoft и Sony жизнь начала налаживаться и в сегменте заказных решений. В совокупности, клиенты на этом направлении в третьем квартале обеспечили AMD четвертью всей выручки. Поскольку кроме Microsoft и Sony крупных клиентов у компании в этом сегменте пока нет, можно смело утверждать, что компоненты для консолей принесли AMD в прошлом квартале около $700 млн. Ещё $434 млн выручки обеспечили серверные компоненты – это, кстати, был квартальный рекорд.
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