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Palit представила линейку видеокарт GeForce RTX 30 JetStream для энтузиастов

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Тайваньская компания Palit, являющаяся одним из основных партнёров американского гиганта NVIDIA, анонсировала графические ускорители серии GeForce RTX 30 JetStream поколения Ampere, которые ориентированы на энтузиастов оверклокинга. Пока что линейка состоит из двух видеокарт GeForce RTX 3070. Вскоре к ними прибавятся ещё две модели GeForce RTX 3080.



Новинки основаны на базе 8-нанометровых GPU. Графические адаптеры получили новые ядра трассировки лучей и потоковые процессы, что позволяет обеспечить высокую производительность в играх и творческих приложениях. В сравнении с предшественниками производительность на ватт выросла почти вдвое.

GeForce RTX 3070 JetStream имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной, 96 блоков рендеринга, 184 текстурных блока, 5888 потоковых процессоров и 46 ядер трассировки лучей. Видеокарта обладает прекрасными возможностями для разгона и эффективной системой охлаждения. Семейство представлено моделями GeForce RTX 3070 JetStream OC и GeForce RTX 3070 JetStream.

Для оптимизации воздушного потока предусмотрены вентиляторы TurboFan версии v3.0. Они применяются в паре с двумя подшипниками, что даёт возможность снизить уровень вибрации и шума во время работы ускорителей, а также повышает эффективность системы охлаждения.



Видеокарты GeForce RTX 3070 JetStream в исполнении Palit отличаются минималистичным дизайном. Новинки поддерживают функцию ARGB SYNC для синхронизации подсветки ускорителя с подсветкой в других гаджетах, обладающих поддержкой ARGB.
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