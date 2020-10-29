Как позволяет понять издание Nikkei Asian Review, на ежегодном мероприятии SoftBank World основатель японской корпорации Масаёси Сон (Masayoshi Son) поделился своими воспоминаниями о периоде, предшествующем покупке активов ARM в 2016 году. Как известно, в текущем году ARM попала в новости в качестве объекта покупки компании NVIDIA. Сделка на сумму $40 млрд должна пройти все согласования в течение полутора лет, но пока у неё немало противников.

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Источник изображения: Fortune

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Понятное дело, руководителей SoftBank и NVIDIA подобные аргументы не смущают, они на недавнем мероприятии признались, что обсуждали выгоды от комбинирования технологий ARM и NVIDIA ещё до того, как британский разработчик был куплен японским конгломератом. Основатель SoftBank даже сравнил главу NVIDIA со Стивом Джобсом (Steve Jobs), неформально назначив его преемником покойного основателя Apple. В прошлом десятилетии, по словам Сона, образ жизни людей изменили смартфоны iPhone, а в этом десятилетии это сделают технологии искусственного интеллекта NVIDIA.