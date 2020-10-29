От текущего квартала корпорация Samsung Electronics в финансовом плане ничего хорошего не ждёт, если судить по профильной презентации, сопровождавшей отчёт за третий квартал. Снижение цен на память и обострение конкуренции в сегменте смартфонов ударят по финансовым показателям компании, но в 2021 год она смотрит с оптимизмом. В серверном сегменте у Intel и AMD появятся новые процессоры, это подтолкнёт клиентов Samsung к обновлению серверной инфраструктуры.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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В четвёртом квартале Samsung развернёт поставки 5-нм процессоров собственной разработки для смартфонов с поддержкой 5G. Подразделение, занимающееся контрактным производством чипов для сторонних заказчиков, обновит квартальный рекорд по объёму поставок, снабжая клиентов не только мобильными, но и высокопроизводительными изделиями. Под последними надо понимать 8-нм видеочипы NVIDIA семейства Ampere, которые востребованы на рынке, но пока поставляются в недостаточных для покрытия спроса количествах.

В следующем году Samsung рассчитывает охватить не только новые сегменты рынка, но и привлечь новых крупных клиентов к своим услугам по производству полупроводниковых компонентов. По замыслу унаследовавшего от отца бизнес Samsung Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong), упор на контрактное производство позволит компании меньше зависеть от рынка памяти, который в финансовом понимании не очень стабилен из-за цикличных колебаний цен.