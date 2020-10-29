Samsung в следующем году рассчитывает привлечь новых крупных клиентов на контрактное производство чипов
От текущего квартала корпорация Samsung Electronics в финансовом плане ничего хорошего не ждёт, если судить по профильной презентации, сопровождавшей отчёт за третий квартал. Снижение цен на память и обострение конкуренции в сегменте смартфонов ударят по финансовым показателям компании, но в 2021 год она смотрит с оптимизмом. В серверном сегменте у Intel и AMD появятся новые процессоры, это подтолкнёт клиентов Samsung к обновлению серверной инфраструктуры.
реклама
реклама
В четвёртом квартале Samsung развернёт поставки 5-нм процессоров собственной разработки для смартфонов с поддержкой 5G. Подразделение, занимающееся контрактным производством чипов для сторонних заказчиков, обновит квартальный рекорд по объёму поставок, снабжая клиентов не только мобильными, но и высокопроизводительными изделиями. Под последними надо понимать 8-нм видеочипы NVIDIA семейства Ampere, которые востребованы на рынке, но пока поставляются в недостаточных для покрытия спроса количествах.
В следующем году Samsung рассчитывает охватить не только новые сегменты рынка, но и привлечь новых крупных клиентов к своим услугам по производству полупроводниковых компонентов. По замыслу унаследовавшего от отца бизнес Samsung Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong), упор на контрактное производство позволит компании меньше зависеть от рынка памяти, который в финансовом понимании не очень стабилен из-за цикличных колебаний цен.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила