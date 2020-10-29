EK Water Blocks готовит водоблоки для видеокарт AMD Radeon RX 6000
Производители систем охлаждения не могли оставаться в стороне от вчерашнего дебюта видеокарт семейства Radeon RX 6000, а потому через социальные сети и почтовые рассылки начали уведомлять клиентов о подготовке водоблоков для новинок AMD. По крайней мере, так поступила словенская компания EK Water Blocks, опубликовавшая эскизы водоблока для видеокарт этой серии.
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Если учесть, что Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT занимают пространство двух с половиной слотов расширения, замена штатного кулера на водоблок позволит втиснуть видеокарту хотя бы в пространство двух слотов расширения – о конечных габаритах можно будет судить только после анонса соответствующих водоблоков.
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Понятно, что стилистически эти водоблоки будут похожи на те, что EK Water Blocks предлагает для центральных процессоров AMD. В продажу Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 поступят не ранее 18 ноября, Radeon RX 6900 XT вообще выйдет 8 декабря, так что у EK Water Blocks есть достаточный запас времени на подготовку своих водоблоков.
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