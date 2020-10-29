Компания NVIDIA о результатах квартала будет отчитываться только в ноябре, но руководство определённо решило напомнить о себе на этой неделе, когда многие из конкурентов публикуют квартальные отчёты. Как сообщает Reuters, глава и основатель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) в рамках выступления на виртуальной конференции SoftBank World заявил, что изначально к покупке ARM его привлекла обширная клиентская база компании.

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Источник изображения: Reuters

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Теперь этим клиентам, в случае благоприятного завершения сделки, NVIDIA обещает предоставить доступ к своим технологиям искусственного интеллекта. На согласование сделки уйдёт не менее полутора лет, сильные протесты она уже вызвала не только в Великобритании, но и в Китае.