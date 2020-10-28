Когда Intel опубликовала свой квартальный отчёт, ухудшение ситуации в серверном сегменте для неё стало одним из факторов, вызвавших последующее снижение курса акций. AMD на квартальной отчётной конференции в этом смысле излучала спокойствие и уверенность в собственных силах, сообщив о получении рекордной выручки от реализации процессоров серверного назначения. Последовательно выручка увеличилась на двузначное количество процентов, в годовом сравнении она выросла более чем в два раза.

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Источник изображения: AMD

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В этом квартале AMD начнёт поставки процессоров EPYC семейства Milan с архитектурой Zen 3 избранным клиентам, в следующем квартале они доберутся до серверных систем нижнего уровня, реализуемых OEM-производителями. Клиенты, по словам главы компании Лизы Су (Lisa Su), демонстрируют высокую заинтересованность в получении процессоров Milan, а темпы их рыночной экспансии должны оказаться выше, чем у предшественников. Спрос в серверном сегменте стабилен, поэтому компания не находит причин для беспокойства по поводу его динамики в четвёртом квартале и начале следующего года. До конца текущего года AMD обещает поведать больше подробностей об ускорителях вычислений на основе графических процессоров с архитектурой CDNA.