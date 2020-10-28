Третий квартал AMD завершила с самым широким ассортиментом ноутбуков в истории
На квартальной отчётной конференции генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) не стала отрицать, что росту популярности мобильных процессоров AMD в немалой степени способствовала самоизоляция, сохраняющая потребность в ноутбуках для удалённой работы и дистанционного образования. Рекордными стали выручка и количество отгруженных мобильных процессоров, да и ассортимент из 105 моделей ноутбуков на основе процессоров AMD стал для компании рекордным.
реклама
реклама
Эта ситуация позволила AMD усилить присутствие в сегменте ноутбуков для корпоративного использования, обучения и игр, чего ранее компания сделать с такой лёгкостью не могла. Кроме того, в сегменте мобильной графики выручка увеличилась на двузначное количество процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, поскольку повышенным спросом пользовались ноутбуки Apple MacBook Pro, которые тоже оснащаются дискретной графикой AMD.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила