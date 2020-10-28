На квартальной отчётной конференции генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) не стала отрицать, что росту популярности мобильных процессоров AMD в немалой степени способствовала самоизоляция, сохраняющая потребность в ноутбуках для удалённой работы и дистанционного образования. Рекордными стали выручка и количество отгруженных мобильных процессоров, да и ассортимент из 105 моделей ноутбуков на основе процессоров AMD стал для компании рекордным.

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Источник изображения: AMD

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Эта ситуация позволила AMD усилить присутствие в сегменте ноутбуков для корпоративного использования, обучения и игр, чего ранее компания сделать с такой лёгкостью не могла. Кроме того, в сегменте мобильной графики выручка увеличилась на двузначное количество процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, поскольку повышенным спросом пользовались ноутбуки Apple MacBook Pro, которые тоже оснащаются дискретной графикой AMD.