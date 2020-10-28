На квартальной отчётной конференции руководители AMD и Xilinx не только осыпали друг друга комплиментами и предвкушали достойный синергетический эффект от объединения компаний, но и отмечали схожесть в технологической и корпоративной культуре. Обе используют многокристальные компоновки и высокоскоростные интерфейсы передачи данных, обе являются клиентами TSMC.

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Источник изображения: The Street

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Отвечая на вопрос одного из аналитиков, Лиза Су (Lisa Su) заявила, что «дни монолитной интеграции миновали». Она имела в виду, что разнородные компоненты сейчас проще объединять не на общем монолитном кристалле, а на подложке, позволяющей размещать несколько отдельных кристаллов. AMD давно использует «чиплеты», Xilinx в этом вопросе тоже весьма продвинута, но главу первой из компаний особенно вдохновляют возможности развития программной экосистемы, а не только взаимной аппаратной интеграции.