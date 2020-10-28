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AMD удалось улучшить ситуацию с доступностью продукции, но дефицит не до конца побеждён

И в следующем году от проблем не удастся избавиться полностью.
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На квартальной отчётной конференции аналитики задали руководству AMD вопрос о балансе спроса и предложения на рынке, Лиза Су (Lisa Su) в результате была вынуждена заявить, что ситуация с объёмами производства отдельных компонентов улучшилась по сравнению с предыдущим кварталом, но на некоторых направлениях дефицит сохраняется сейчас, да и в 2021 году подобные «узкие места» будут наблюдаться.

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Источник изображения: AMD

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Особенно глава AMD гордится проделанной работой на фоне повышения спроса во втором полугодии. Фактически, он оказался выше, чем компания ожидала, но работа с поставщиками велась непрерывно. Хотя имя TSMC в ответе главы AMD не упоминалось не разу, легко было догадаться, что аналитики интересовались именно ситуацией с квотами на выпуск 7-нм и 5-нм продукции. Лиза Су не стала конкретизировать, как обстоят дела с объёмами выпуска 7-нм или 5-нм продукции – тем более, что последняя категория в этом году на рынке ещё не появится.

Экспертов беспокоит и ситуация с началом поставок компонентов AMD для игровых консолей нового поколения. Лиза Су лишь признала, что на первых этапах всегда имеются некоторые проблемы с увеличением объёмов выпуска, но пока дела идут неплохо, а спрос на новинки достиг хорошего уровня.

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amd аналитика tsmc игровые консоли
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