До начала демонстрации записи с мероприятия, на котором AMD представит видеокарты Radeon RX 6000, остаётся несколько часов, что в совокупности с наличием стенограммы с квартальной отчётной конференции позволяет нам уделить достаточно внимания комментариям руководства компании на темы, не связанные с грядущим анонсом видеокарт.

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Источник изображения: AMD

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Глава компании Лиза Су (Lisa Su) во вступительной речи отметила, что именно высокая популярность процессоров Ryzen помогла в третьем квартале компенсировать вялые продажи видеокарт, которые замерли в ожидании анонса продуктов нового поколения. Выросла средняя цена реализации как настольных, так и мобильных процессоров AMD, в натуральном выражении количество проданных процессоров выросло на значительную величину, измеряемую двузначным числом в процентах. Рост был как последовательным, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лиза Су выразила уверенность, что компания обновила рекорд по выручке от реализации клиентских процессоров, а заодно продолжила увеличивать свою долю в этом сегменте уже двенадцатый квартал подряд. Успехами разработчиков при создании Zen 3 руководитель компании очень гордится. Эти процессоры она называет абсолютными лидерами по быстродействию в игровых и творческих приложениях, связанных с созданием цифрового контента. Появление процессоров Ryzen 5000 на рынке, по словам Лизы Су, вызовет самые значительные изменения обстановки с момента выхода первых процессоров Ryzen в 2017 году. В способности AMD укреплять свои позиции и в 2021 году глава компании не сомневается.