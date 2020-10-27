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Другое

При помощи Radeon RX 6000 компания AMD намерена вернуться в верхний ценовой сегмент

Это самые быстрые графические процессоры из когда-либо разработанных компанией.
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Смещение квартального отчёта AMD на несколько часов ничуть не помешало профильным ресурсам оперативно опубликовать стенограмму мероприятия, на котором достаточно много времени уделялось обсуждению предстоящей сделки по слиянию с Xilinx.

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Источник изображения: AMD

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Компания AMD, к счастью, не забыла рассказать и о своих собственных продуктах, которые собирается представить в ближайшее время. Этот тезис уже мелькал на слайде презентации, иллюстрирующей результаты третьего квартала, но Лиза Су (Lisa Su) во время своего выступления на квартальной конференции дополнительно подчеркнула, что с помощью видеокарт семейства Radeon RX 6000 компания рассчитывает вернуться в сегмент дорогих видеокарт. Это самые быстрые графические процессоры из всех, когда-либо разработанных AMD, как добавила глава компании. Запись мероприятия, на котором они будут представлены, начнёт транслироваться завтра в 19-00 по Москве.

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Теги

amd видеокарты rdna 2 big navi radeon rx 6000 navi 2x
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Me4tatelI&gt;
21:10
не стоит ждать что цены карт amd будут ниже и при этом чуть чуть медленнее они не для того тянули с rdna2, чтобы опять продавать "задешево"))
При помощи Radeon RX 6000 компания AMD намерена вернуться в верхний ценовой сегмент
cupgrn
21:10
3 плойки 4 коробки Гугластадия Пека с лучами и dlss Получается нормальная версия игры только на пеке , остальные курят в сторонке и ждут 21 года , а может и 22го такими темпами . Поляки смекнули ,...
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Елисей Творимиров
21:10
Отличная статья!
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Inqizitor
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Roman Shniperson
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warmuza
21:08
Походу, заломят цены такие, что даже Куртка охренеет.
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Inqizitor
21:08
Как продать хаймиддл за $500? 1. Ставим неадекватную цену на прошлый топ. 2. Делаем миддл, сливающий немного прошлому топу. 3. Ставим на этот миддл цену в $500 и всем говорим, что этот миддл настолько...
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Sergey Ivanov
21:08
те 8 ядер быстрее 10 ядер.. это дыбил автор называет спорным результатом.. зелот когда тебя забанят нах..й.
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Sayros
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