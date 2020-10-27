Смещение квартального отчёта AMD на несколько часов ничуть не помешало профильным ресурсам оперативно опубликовать стенограмму мероприятия, на котором достаточно много времени уделялось обсуждению предстоящей сделки по слиянию с Xilinx.

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Источник изображения: AMD

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Компания AMD, к счастью, не забыла рассказать и о своих собственных продуктах, которые собирается представить в ближайшее время. Этот тезис уже мелькал на слайде презентации, иллюстрирующей результаты третьего квартала, но Лиза Су (Lisa Su) во время своего выступления на квартальной конференции дополнительно подчеркнула, что с помощью видеокарт семейства Radeon RX 6000 компания рассчитывает вернуться в сегмент дорогих видеокарт. Это самые быстрые графические процессоры из всех, когда-либо разработанных AMD, как добавила глава компании. Запись мероприятия, на котором они будут представлены, начнёт транслироваться завтра в 19-00 по Москве.