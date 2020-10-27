Новый логотип Radeon всё чаще мелькает в презентационных материалах AMD
Как уже не раз отмечалось, к моменту выхода графических решений семейства Radeon RX 6000 компания AMD намеревалась устранить «стилистическое несоответствие» в начертании текстового логотипа процессоров Ryzen и видеокарт Radeon. Последние должны были перенять у центральных процессоров шрифт с характерным разрывом в верхней части букв. Самое интересное, что в презентации на сайте AMD, посвящённой сделке с Xilinx, уже используется новый логотип Radeon.
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Более того, по соседству присутствует изображение Radeon RX 6800 и ещё каких-то двух видеокарт с системами охлаждения, оснащёнными вентиляторами тангенциального типа. Появится ли таковые в составе семейства Radeon RX 6000, мы узнаем уже завтра, а пока они больше похожи на эталонные версии Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700.
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Кстати, на официальной странице Radeon RX в Twitter представляемая завтра видеокарта Radeon RX 6800 XT (название предположительное) тоже демонстрирует новый логотип.
В этом нет ничего удивительного, ведь сама видеокарта демонстрировалась Лизой Су со сцены в момент анонса процессоров семейства Ryzen 5000. Осталось дождаться завтрашнего вечера, чтобы понять, какие ещё модели украсит новый логотип Radeon.
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