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Новый логотип Radeon всё чаще мелькает в презентационных материалах AMD

В конце концов, на завтра намечен его официальный дебют.
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Как уже не раз отмечалось, к моменту выхода графических решений семейства Radeon RX 6000 компания AMD намеревалась устранить «стилистическое несоответствие» в начертании текстового логотипа процессоров Ryzen и видеокарт Radeon. Последние должны были перенять у центральных процессоров шрифт с характерным разрывом в верхней части букв. Самое интересное, что в презентации на сайте AMD, посвящённой сделке с Xilinx, уже используется новый логотип Radeon.

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Источник изображения: AMD

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Более того, по соседству присутствует изображение Radeon RX 6800 и ещё каких-то двух видеокарт с системами охлаждения, оснащёнными вентиляторами тангенциального типа. Появится ли таковые в составе семейства Radeon RX 6000, мы узнаем уже завтра, а пока они больше похожи на эталонные версии Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700.

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Источник изображения: AMD

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Кстати, на официальной странице Radeon RX в Twitter представляемая завтра видеокарта Radeon RX 6800 XT (название предположительное) тоже демонстрирует новый логотип.

Источник изображения: AMD

В этом нет ничего удивительного, ведь сама видеокарта демонстрировалась Лизой Су со сцены в момент анонса процессоров семейства Ryzen 5000. Осталось дождаться завтрашнего вечера, чтобы понять, какие ещё модели украсит новый логотип Radeon.

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Теги

amd видеокарты rdna 2 big navi radeon rx 6000 navi 2x
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Новый логотип Radeon всё чаще мелькает в презентационных материалах AMD
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Kopcheniy
19:47
Это у 1060 было. И у 2060. У 970/670 разъемы были на самой плате, пусть тоже короткой.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:47
Налетай - 59К https://www.onlinetrade.ru/catalogue/videokarty-c338/palit/videokarta_palit_geforce_rtx_3070_8192mb_gamingpro_ne63070019p2_1041a-2326048.html Это не барыги, это рубль обмякший плюс 20 % ...
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Kopcheniy
19:45
"980Ти на старте была за 650, потом снизили цену" Официально цена не падала, просто сняли с производства. Это немного другое.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Kopcheniy
19:44
3070 еще долго будут подходить к рекомендованным ценникам.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Me4tatelI&gt;
19:44
вроде 970 или 670 не помню тоже была короткая, что так же разъем для питания был за текстолитом))
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Артур Легат
19:41
Нормуль пускай тратят, свои потом и кровью 35 тысяч рублей. Мозгов у людей все равно нет.
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Yolanda Tarska
19:41
Отличная карта. Можно смело всем брать, на самом деле даже нет смысла брать что-то дороже, если разрешение не 4К, проще потом быстрее сменить на следующее поколение.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:39
Как нет, автор выше же распинался что тащит все в 4К и на 4К моник уже можно подкопить, купив 3070, которую толком не купить. Хотя завтра поглядим, может Хуанг все полки ими завалит
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
in_cognito
19:39
У тебя психологическая травма, связанная с размерами? Сочувствую.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:37
Поэтому и купят. Прайс 2080 ти будет в умах еще года два, до выхода следующего поколения. Типа за этот прайс был адекватный ценник, но это не точно
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
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