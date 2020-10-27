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AeroCool представила в России новые системы охлаждения с уникальным дизайном подсветки

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Тайваньская компания AeroCool, один из ведущих производителей корпусов и периферии для персональных компьютеров, анонсировала на российском рынке новую линейку систем охлаждения Mirage. Компания предлагает покупателям вентиляторы высокой производительности и СЖО на любой вкус и кошелёк.



AeroCool анонсировала три модели системы жидкостного охлаждения: Mirage L120, L240 и L360. Вне зависимости от модификации они предлагают трубки с тефлоновым покрытием для снижения уровня потери воды, медный водоблок, который отвечает за рассеивание тепла, и 12-сантиметровые кулеры с подсветкой ARGB.



Вентилятор оснащён 6-пиновым разъёмом и может похвастаться «бесконечной» подсветкой. Рекомендуется использовать его вместе с материнскими платами, которые поддерживают ARGB. Кулер отличается полупрозрачными лопастями и почти тремя десятками светодиодов с поддержкой 16,8 млн цветов.

При максимальных нагрузках пиковый уровень шума вентилятора составляет 17,8 дБ. Кроме того, стоит отметить поступление в продажу комплекта Mirage 12 ARGB Pro из трёх клеров, пульта дистанционного управления и хаба H66F.



Ещё одна новинка – башенная система воздушного охлаждения Mirage 5 с ARGB-подсветкой и уже ранее упомянутым эффектном «бесконечности». Данная СВО создана с применением технологии Heat Core Touch. Для обеспечения максимального уровня эффективности охлаждения производителем предусмотрено пять тепловых трубок. Уровень шума – до 30 дБ. Mirage 5 может похвастаться совместимостью с хабами и материнскими платами, которые обладают поддержкой Addressable RGB.

Завершаем заметку ещё тремя новинками. Это вентилятор Spectro 12 FRGB с 12-сантиметровыми лопастями, разъёмом Molex и подсветкой в центре; термопаста AeroCool Cog со шприцом на 2 грамма и на 4 грамма.



Стоимость термопасты составила 440 рублей и 740 рублей соответственно. 12-сантиметровый вентилятор Spectro 12 FRGB обойдётся в 670 долларов. Mirage 12 ARGB компания оценила в 600 рублей, а комплект Mirage 12 ARGB Pro – в 2150 рублей. Наконец, стоимость систем охлаждения Mirage L120, L240 и L360 составила 4799 рублей, 5699 рублей и 6999 рублей соответственно.

Mirage 5 поступит в продажу в России в январе 2021 года. Цена будет объявлена позже. Все остальные новинки уже доступны российским пользователям.
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Сейчас обсуждают

Kopcheniy
19:47
Это у 1060 было. И у 2060. У 970/670 разъемы были на самой плате, пусть тоже короткой.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:47
Налетай - 59К https://www.onlinetrade.ru/catalogue/videokarty-c338/palit/videokarta_palit_geforce_rtx_3070_8192mb_gamingpro_ne63070019p2_1041a-2326048.html Это не барыги, это рубль обмякший плюс 20 % ...
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Kopcheniy
19:45
"980Ти на старте была за 650, потом снизили цену" Официально цена не падала, просто сняли с производства. Это немного другое.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Kopcheniy
19:44
3070 еще долго будут подходить к рекомендованным ценникам.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Me4tatelI&gt;
19:44
вроде 970 или 670 не помню тоже была короткая, что так же разъем для питания был за текстолитом))
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Артур Легат
19:41
Нормуль пускай тратят, свои потом и кровью 35 тысяч рублей. Мозгов у людей все равно нет.
Apple поднимает цены в App Store для жителей России
Yolanda Tarska
19:41
Отличная карта. Можно смело всем брать, на самом деле даже нет смысла брать что-то дороже, если разрешение не 4К, проще потом быстрее сменить на следующее поколение.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:39
Как нет, автор выше же распинался что тащит все в 4К и на 4К моник уже можно подкопить, купив 3070, которую толком не купить. Хотя завтра поглядим, может Хуанг все полки ими завалит
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
in_cognito
19:39
У тебя психологическая травма, связанная с размерами? Сочувствую.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:37
Поэтому и купят. Прайс 2080 ти будет в умах еще года два, до выхода следующего поколения. Типа за этот прайс был адекватный ценник, но это не точно
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
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