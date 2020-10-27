AeroCool представила в России новые системы охлаждения с уникальным дизайном подсветки
Тайваньская компания AeroCool, один из ведущих производителей корпусов и периферии для персональных компьютеров, анонсировала на российском рынке новую линейку систем охлаждения Mirage. Компания предлагает покупателям вентиляторы высокой производительности и СЖО на любой вкус и кошелёк.
AeroCool анонсировала три модели системы жидкостного охлаждения: Mirage L120, L240 и L360. Вне зависимости от модификации они предлагают трубки с тефлоновым покрытием для снижения уровня потери воды, медный водоблок, который отвечает за рассеивание тепла, и 12-сантиметровые кулеры с подсветкой ARGB.
Вентилятор оснащён 6-пиновым разъёмом и может похвастаться «бесконечной» подсветкой. Рекомендуется использовать его вместе с материнскими платами, которые поддерживают ARGB. Кулер отличается полупрозрачными лопастями и почти тремя десятками светодиодов с поддержкой 16,8 млн цветов.
При максимальных нагрузках пиковый уровень шума вентилятора составляет 17,8 дБ. Кроме того, стоит отметить поступление в продажу комплекта Mirage 12 ARGB Pro из трёх клеров, пульта дистанционного управления и хаба H66F.
Ещё одна новинка – башенная система воздушного охлаждения Mirage 5 с ARGB-подсветкой и уже ранее упомянутым эффектном «бесконечности». Данная СВО создана с применением технологии Heat Core Touch. Для обеспечения максимального уровня эффективности охлаждения производителем предусмотрено пять тепловых трубок. Уровень шума – до 30 дБ. Mirage 5 может похвастаться совместимостью с хабами и материнскими платами, которые обладают поддержкой Addressable RGB.
Завершаем заметку ещё тремя новинками. Это вентилятор Spectro 12 FRGB с 12-сантиметровыми лопастями, разъёмом Molex и подсветкой в центре; термопаста AeroCool Cog со шприцом на 2 грамма и на 4 грамма.
Стоимость термопасты составила 440 рублей и 740 рублей соответственно. 12-сантиметровый вентилятор Spectro 12 FRGB обойдётся в 670 долларов. Mirage 12 ARGB компания оценила в 600 рублей, а комплект Mirage 12 ARGB Pro – в 2150 рублей. Наконец, стоимость систем охлаждения Mirage L120, L240 и L360 составила 4799 рублей, 5699 рублей и 6999 рублей соответственно.
Mirage 5 поступит в продажу в России в январе 2021 года. Цена будет объявлена позже. Все остальные новинки уже доступны российским пользователям.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила