Квартальный отчёт AMD был опубликован не в самое привычное для этого время суток, поскольку компания попутно объявила о сделке по объединению с разработчиком программируемых матриц Xilinx. Хотя сумма сделки оценивается в приличные $35 млрд, компания AMD не потратит и цента, поскольку к концу следующего года участники сделки просто обменяются акциями. В новой компании 74% будут принадлежать действующим акционерам AMD, а оставшиеся 26% достанутся акционерам Xilinx. Величина капитализации объединённой компании оценивается в $135 млрд.

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Источник изображения: AMD

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Если говорить собственно об итогах третьего квартала, то выручка AMD выросла до рекордных $2,8 млрд, на 56% по сравнению с итогом аналогичного периода прошлого года, на 45% по сравнению с предыдущим кварталом. Операционная прибыль выросла на 141% до $449 млн, чистая прибыль выросла по году на 225%, последовательно – на 148%.

Подразделение, отвечающее за реализацию потребительских центральных и графических процессоров, увеличило выручку на 31% до $1,67 млрд в годовом сравнении, на 22% последовательно. В годовом сравнении значительно добавили выручки центральные процессоры Ryzen, а вот графическое направление подвело, оказав поддержку выручке только в последовательном сравнении.

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Упор на поставки процессоров для ноутбуков снизил среднюю цену реализации процессоров AMD в годовом сравнении, зато в последовательном она выросла за счёт роста популярности более дорогих моделей как в настольном, так и в мобильном сегментах. Кстати, выручка от реализации процессоров в клиентском сегменте достигла в третьем квартале рекордной величины, но преимущественно за счёт спроса на ноутбуки. Количество моделей ноутбуков на базе процессоров AMD удвоилось за год как в коммерческом, так и в игровом сегменте.

Снижение средней цены реализации графических процессоров в годовом сравнении AMD списала на особенности жизненного цикла нынешнего поколения видеокарт, но в последовательном сравнении средняя цена реализации выросла. В четвёртом квартале, как гласит презентация, AMD предложит видеокарты семейства Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2, относящиеся к сегменту рынка high-end. Подробности будут известны уже завтра вечером.

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Источник изображения: AMD

Как и ожидалось, выручка AMD в сегменте заказных и серверных компонентов выросла на 116% по году и 101% в последовательном сравнении, поскольку на динамику повлияли поставки компонентов для игровых консолей Sony и Microsoft нового поколения. Впрочем, серверные процессоры EPYC тоже прибавили в популярности, они позволили добиться рекордной выручки от реализации. В годовом сравнении объёмы продаж удвоились за счёт спроса со стороны «облачных гигантов» и корпоративных потребителей.

Процессоры Milan с архитектурой Zen 3 будут поставляться с четвёртого квартала, но на свободном рынке серверных систем появятся не ранее первого квартала 2021 года. В четвёртом квартале AMD ожидает увеличить выручку на 41% до $3,0 млрд (+7% последовательно), годовая выручка тоже должна увеличиться на 41% вместо ожидавшихся ранее 21%. Норма прибыли составит 45% как в четвёртом квартале, так и по году в целом. В третьем квартале она выросла на один процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 44%.