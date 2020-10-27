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Intel Core i9-10900K на частоте 7358 МГц занял второе место в SuperPI 32M

И десятое в глобальном зачёте.
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Французский энтузиаст Kikoone31 обладает достаточным опытом обращения с жидким азотом, чтобы в любое время увеличить «локальную концентрацию мороза» при разгоне центральных процессоров. Взявшись за десятиядерный Intel Core i9-10900K, энтузиаст поднял частоту до 7358 МГц, но оставил активными только пару ядер.

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Источник изображения: HWBot, Kikoone31

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В тесте SuperPI 32M этого хватило, чтобы занять второе место в модельном зачёте с результатом 4 минуты 4,906 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Kikoone31

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В глобальном рейтинге процессор занял только десятое место, но данная дисциплина часто используется любителями экстремального разгона, поэтому и такое достижение при наличии в статистике 7894 результатов можно считать впечатляющим.

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Теги

intel экстремальный разгон superpi core i9-10900k
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