Gigabyte отчиталась о статусе поддержки процессоров AMD Ryzen 5000
Как сообщает сайт ComputerBase.de, компания Gigabyte Technology по примеру ASUS, Biostar и MSI реализовала поддержку процессоров семейства Ryzen 5000 на уровне BIOS материнских плат, основанных на чипсетах AMD X570, B550 и A520.
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Не отрекается Gigabyte и от плат на основе чипсетов AMD X470 и B450, но они получат поддержку указанных процессоров только в январе следующего года. Компания ASRock пока что объявила о поддержке новых процессоров только для плат на основе наборов логики 500-й серии, но соответствующее заявление в отношении плат на базе чипсетов серии 400 она может сделать позднее. По крайней мере, до января у неё время есть.
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