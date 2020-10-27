Как сообщает сайт ComputerBase.de, компания Gigabyte Technology по примеру ASUS, Biostar и MSI реализовала поддержку процессоров семейства Ryzen 5000 на уровне BIOS материнских плат, основанных на чипсетах AMD X570, B550 и A520.

реклама

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Gigabyte Technology, ComputerBase.de

реклама

Не отрекается Gigabyte и от плат на основе чипсетов AMD X470 и B450, но они получат поддержку указанных процессоров только в январе следующего года. Компания ASRock пока что объявила о поддержке новых процессоров только для плат на основе наборов логики 500-й серии, но соответствующее заявление в отношении плат на базе чипсетов серии 400 она может сделать позднее. По крайней мере, до января у неё время есть.