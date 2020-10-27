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AIDA64 реализовала поддержку процессоров Intel Rocket Lake и Alder Lake

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Все попытки применять к создателю утилиты AIDA64 слово «разработчик» во множественном числе наталкиваются на яростное сопротивление аудитории, но сути дела это не меняет – данное программное средство исправно внедряет поддержку новых процессоров, чипсетов и видеокарт.

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Источник изображения: AIDA64

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В новой версии 6.30 эта утилита реализовала поддержку оптимизированного теста с использованием AVX-512 для процессоров семейств Tiger Lake и Rocket Lake в 64-разрядной среде. Особо подчёркивается, что процессоры Rocket Lake будут предлагаться как в мобильном, так и в настольном сегменте. Как известно, их анонс намечен на следующий квартал, они будут выпускаться по 14-нм технологии, сохранив конструктивное исполнение LGA 1200. Производители материнских плат и сама Intel будут настаивать на том, что для работы с Rocket Lake потребуются новые чипсеты.

Предварительную поддержку 10-нм процессоров Alder Lake утилита в текущей версии тоже реализовала. Предполагается, что в настольном сегменте эти процессоры будут предлагаться в новом исполнении LGA 1700, но мобильные версии тоже появятся. Анонс данных процессоров намечен на вторую половину следующего года.

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Теги

intel lga 1200 aida64 rocket lake alder lake lga 1700
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