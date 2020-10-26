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При изготовлении процессоров AMD с архитектурой Zen 3 используются четыре слоя с EUV-литографией
А после перехода на 3 нм их будет 24!

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Компания AMD назначила достаточно консервативные номинальные частоты 7-нм процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3, в экстремальном разгоне их потенциал пока не изучен, но выпускаются они компанией TSMC по самой современной версии 7-нм технологии. Как поясняют тайваньские СМИ, при производстве кристаллов процессоров AMD с архитектурой Zen 3 так называемая EUV-литография применяется при обработке четырёх слоёв кремния.

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Источник изображения: AMD

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Добавив ещё один слой с EUV-литографией, TSMC сможет предложить клиентам 6-нм техпроцесс. Клиентами компании в этом случае, как уточняют тайваньские источники, должны стать не только MediaTek и Intel, но и NVIDIA. Напомним, что последняя сейчас получает от TSMC 7-нм графические процессоры для ускорителей вычислений, а игровые решения нового поколения по 8-нм технологии производит Samsung.

Если говорить о 5-нм техпроцессе, то он дебютировал во второй половине этого года, когда TSMC освоила выпуск процессоров Apple серии A14. Прочие клиенты TSMC переведут свою продукцию на 5-нм технологию в следующем году. Компанию AMD и Qualcomm на этом направлении составят всё те же Intel и NVIDIA, а также Broadcom. Максимальное количество EUV-слоёв в кристалле 5-нм изделий достигнет 14 штук. У 5-нм техпроцесса будет улучшенная версия, которая дополнительно увеличит количество EUV-слоёв, а в рамках 3-нм технологии оно достигнет 24, если говорить о продукции TSMC.

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Теги

amd литографическое производство полупроводники tsmc amd zen 3
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corsi
11:29
С такими ценами на игры - сами щупайте свой некст-ген. И не факт, что ваши PS5 и х-ящик - минует дефицит.
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BugzBunny
11:28
класс, выпускайте в серию
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Exiton
11:27
Но ведь б/ушный флагман стоит копейки! Таким образом можно только на них и сидеть. Как только вышел новый и люди начинают сбрасывать старый - берёшь его и спокойно на нём сидишь. Чего-то я не понимаю....
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Farid Kovalenko
11:27
А видеокарты то при чём?) нынешние дадут такой же некстген. А так вот насчёт коробокса согласен, я бы его взял тупо вместо видюхи, подписку подключил и не надо никаких апгрейдов проц+видюха+мать+озу.
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Gosha
11:26
А где 300вт, там и 400+ в разгоне и так далее, да?
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Innerfire
11:24
Ну так зафиксируйте частоту. Этот закон вообще не про частоты, пропускную способность памяти и т.д. Он относится к программированию и алгоритмам. В реальных приложениях всегда есть однопоточный участо...
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in_cognito
11:23
В среднем КПД усилителя класса А составляет 15-30%, а потребляемая мощность не зависит от величины выходной мощности. Мощность рассеяния максимальна при малых сигналах на выходе. Так понятней или все ...
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Alagar81
11:22
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Listoman
11:22
У фанатиков амуде началось осеннее обострение?)
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Hitechik
11:22
А мог бы все это время ждать мощный и дешевый проц! Много потерял.
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