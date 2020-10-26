В канун анонса Big Navi компания Sapphire вспомнила, что книга – лучший подарок
А вовсе не мёд, как могли подумать знатоки творчества Винни-Пуха.
В наш век всевозможных голосовых ассистентов ещё находятся сторонники хранения оперативной информации на бумажных носителях. Японское представительство Sapphire Technology решило разыграть пять ежедневников с календарём на следующий год среди своих подписчиков в социальных сетях.
реклама
реклама
По срокам проведения розыгрыша чувствуется, что данные сувениры должны стимулировать аудиторию следить за анонсами Sapphire, которые состоятся на этой неделе. Если учесть, что AMD собирается к середине недели представить новые видеокарты семейства Radeon RX 6000, то смысл затеи становится понятен. Кстати, Sapphire вообще питает слабость к таким ежедневникам – в коллекции автора этих строк имеется подобный сувенир, полученный от представителей компании около пятнадцати лет назад. Обложку из элитных сортов искусственной кожи украшает золотое тиснение с логотипом компании.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила