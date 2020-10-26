В наш век всевозможных голосовых ассистентов ещё находятся сторонники хранения оперативной информации на бумажных носителях. Японское представительство Sapphire Technology решило разыграть пять ежедневников с календарём на следующий год среди своих подписчиков в социальных сетях.

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Источник изображения: Sapphire Technology

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По срокам проведения розыгрыша чувствуется, что данные сувениры должны стимулировать аудиторию следить за анонсами Sapphire, которые состоятся на этой неделе. Если учесть, что AMD собирается к середине недели представить новые видеокарты семейства Radeon RX 6000, то смысл затеи становится понятен. Кстати, Sapphire вообще питает слабость к таким ежедневникам – в коллекции автора этих строк имеется подобный сувенир, полученный от представителей компании около пятнадцати лет назад. Обложку из элитных сортов искусственной кожи украшает золотое тиснение с логотипом компании.