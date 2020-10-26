Раджа Кодури выступит на мероприятии Samsung Foundry
С докладом, а не цирковыми номерами, как кто-то мог подумать.
Минувший квартальный отчёт Intel запомнился тем, что глава компании Роберт Суон (Robert Swan) напрямую сослался на TSMC в качестве подрядчика по производству полупроводниковых компонентов. Некоторое время назад слухи настойчиво приписывали Intel готовность наладить производство собственных изделий силами Samsung, хотя речь шла не о процессорах, а о каких-то чипсетах. Возможно, слухи эти были не такими безосновательными, как может показаться, поскольку ответственный в Intel за формирование архитектурных стратегий Раджа Кодури (Raja Koduri) выступит на этой неделе на мероприятии SAFE Forum, проводимом компанией Samsung Electronics.
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В этом году форум Samsung Foundry для клиентов и партнёров контрактного подразделения корейского гиганта пройдёт в виртуальном формате. Тема доклада Кодури обозначена достаточно размыто – он должен поведать о том, как к 2025 году разработчики средств вычислений обеспечат системы искусственного интеллекта приростом производительности в тысячу раз. Понятно, что силами центральных процессоров такого прогресса не добиться, а потому речь неизбежно зайдёт либо о нейронных процессорах Habana, либо об ускорителях вычислений Intel Xe. Правда, есть риск, что данное мероприятие останется в тени анонсов AMD, но это уже вопрос информационной политики…
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