Ожидается, что выручка AMD последовательно вырастет на треть
Как тебе такое, Роберт Суон?
К утру среды компания AMD отчитается о результатах финансового квартала, предоставив равную по богатству с Intel пищу для рассуждений, а пока отраслевые аналитики обобщают свои прогнозы по величине выручки компании за прошедший квартал. Ожидания таковы – выручка должна достичь $2,56 млрд, что на 33% больше в последовательном сравнении, и на 42% больше в годовом.
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Направление бизнеса AMD, связанное с потребительскими процессорами и видеокартами, согласно ожиданиям экспертов, увеличит выручку до $1,49 млрд, на 9% последовательно и 16% в годовом сравнении. По сути, премьера Radeon RX 6000 остаётся за бортом статистики третьего квартала, так что это событие на итоги отчётного периода повлиять не сможет – как и премьера процессоров Ryzen 5000, кстати.
Зато в сегменте серверных и заказных решений выручка вырастет на 88% последовательно, а в годовом сравнении увеличится более чем в два раза, до $1,06 млрд. Благодарить за это следует преимущественно новые игровые консоли, компоненты для которых начали поставляться заблаговременно. На четвёртый квартал текущего года эксперты прогнозируют для AMD совокупную выручку в размере $2,62 млрд, что на 20% выше результата аналогичного периода прошлого года. Intel себя в этом отношении надеждами не тешит, её собственный прогноз предусматривает снижение выручки от реализации компонентов для ПК на несколько процентов, а в серверном сегменте сокращение выручки может достигать 25%. Как известно, новые серверные процессоры Ice Lake-SP компания начнёт поставлять только в начале следующего года.
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