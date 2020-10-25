Seagate подтверждает намерения начать поставки HAMR-накопителей объёмом 20 Тбайт в этом году
Первой среди конкурентов.
Ещё в апреле, начав поставки накопителей объёмом 18 Тбайт, компания Seagate Technology заявила о своих намерениях начать поставки накопителей объёмом 20 Тбайт с технологией HAMR до конца текущего года. На квартальной отчётной конференции, которая состоялась на уходящей неделе, представители Seagate выразили уверенность в способности компании достичь этой цели.
реклама
реклама
HAMR – это технология магнитной записи с подогревом пластины. Seagate пока не говорит об объёмах поставок профильной продукции, но подчёркивает, что соответствующие накопители будут производиться серийно и демонстрировать полноценную работоспособность. Именно эта технология позволит компании перешагнуть рубеж ёмкости в 20 Тбайт, а к 2026 году ёмкость накопителей достигнет 50 Тбайт.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила