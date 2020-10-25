Ещё в апреле, начав поставки накопителей объёмом 18 Тбайт, компания Seagate Technology заявила о своих намерениях начать поставки накопителей объёмом 20 Тбайт с технологией HAMR до конца текущего года. На квартальной отчётной конференции, которая состоялась на уходящей неделе, представители Seagate выразили уверенность в способности компании достичь этой цели.

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Источник изображения: Seagate

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HAMR – это технология магнитной записи с подогревом пластины. Seagate пока не говорит об объёмах поставок профильной продукции, но подчёркивает, что соответствующие накопители будут производиться серийно и демонстрировать полноценную работоспособность. Именно эта технология позволит компании перешагнуть рубеж ёмкости в 20 Тбайт, а к 2026 году ёмкость накопителей достигнет 50 Тбайт.