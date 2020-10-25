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Seagate подтверждает намерения начать поставки HAMR-накопителей объёмом 20 Тбайт в этом году
Первой среди конкурентов.

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Ещё в апреле, начав поставки накопителей объёмом 18 Тбайт, компания Seagate Technology заявила о своих намерениях начать поставки накопителей объёмом 20 Тбайт с технологией HAMR до конца текущего года. На квартальной отчётной конференции, которая состоялась на уходящей неделе, представители Seagate выразили уверенность в способности компании достичь этой цели.

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Источник изображения: Seagate

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HAMR – это технология магнитной записи с подогревом пластины. Seagate пока не говорит об объёмах поставок профильной продукции, но подчёркивает, что соответствующие накопители будут производиться серийно и демонстрировать полноценную работоспособность. Именно эта технология позволит компании перешагнуть рубеж ёмкости в 20 Тбайт, а к 2026 году ёмкость накопителей достигнет 50 Тбайт.

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Сейчас обсуждают

*Tiger*
08:18
Это культура потреблядства, а не потребления. Купи буквы, которые используешь и право комментировать. Или не комментировать. Услышал или увидел что-то случайно? Твои проблемы - всё равно плати .
Google объявила о закрытии сервиса для прослушивания музыки Google Play Music
Катерина Стец
08:18
нигде. они все одинаковые ценники ставят +\-. надо смотреть где гарантийные отделы лучше работают. раньше был ситилинк лучше в этом плане,теперь днс
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
ACDCOVER
08:14
Интел для игр, АМД для всего.
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
ACDCOVER
08:12
У голубцов уже не осталось аргументов. Производительность на ядро проиграли, много поток давно проиграли. Теперь новая мантра ,мифическая "плавность" 🤣
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
Катерина Стец
08:12
не интересно без лучей
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Inttz
08:11
Молчат то как раз покупатели первой резины 8-ядерной,в частности 1800х топчика за как раз твои рек.500$,а покупатели 8700к за 24т.р.январе-феврале 2018 спокойно наслаждаются покупкой считай три года и...
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
Александр Тетюшин
08:03
Самсунг возвращайтесь к производству ноутбуков Вас так не хватает
После смерти отца компанию Samsung Electronics возглавит внук основателя
MrBruno77
07:58
На чем угодно собирай, один хрен засрут 😂
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
Сергей Махнович
07:53
11 11 будут скидки на алике возьму 2060 супер то сейчас стоит 400 баков и на пару лет в ожуре буду
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
owzod
07:51
у меня под перфомой, 920й на 4.2 работал)
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Thermaltake, Titan. Часть 6
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