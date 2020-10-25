Видеокарта GeForce RTX 3090 попала в руки греческому энтузиасту с псевдонимом Mjmtvman, это позволило ему занять второе место в 3DMark Fire Strike Ultra с результатом 14 903 балла после применения жидкого азота для охлаждения графического процессора. Частоту последнего удалось поднять до 2445 МГц, память разгонялась слабо.

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Источник изображения: HWBot, Mjmtvman

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Центральный процессор Intel Core i9-10900K, что не совсем обычно для подобных экспериментов, разгонялся при помощи водоблока, но этого хватило, чтобы на частоте 5.2 ГГц сохранять активность всех десяти ядер и двадцати потоков. Система описанной конфигурации стала второй не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090, но и среди всех одиночных видеокарт.