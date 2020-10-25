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Одиночная GeForce RTX 3090 заняла второе место в 3DMark Fire Strike Ultra
А центральному процессору потребовался лишь водоблок.

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Видеокарта GeForce RTX 3090 попала в руки греческому энтузиасту с псевдонимом Mjmtvman, это позволило ему занять второе место в 3DMark Fire Strike Ultra с результатом 14 903 балла после применения жидкого азота для охлаждения графического процессора. Частоту последнего удалось поднять до 2445 МГц, память разгонялась слабо.

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Источник изображения: HWBot, Mjmtvman

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Центральный процессор Intel Core i9-10900K, что не совсем обычно для подобных экспериментов, разгонялся при помощи водоблока, но этого хватило, чтобы на частоте 5.2 ГГц сохранять активность всех десяти ядер и двадцати потоков. Система описанной конфигурации стала второй не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090, но и среди всех одиночных видеокарт.

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экстремальный разгон ampere geforce rtx 3090 разгон видеокарты
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300 евро это дешево для Европы. Ты давай по РФ не суди и дерьмовом рубле.
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t-dirt
06:37
ризен 9 не профессиональное решение, не смеши. это десктопный проц для домохозяйств. для профи ток тредрипер. а эпики вовсе для серверов.
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t-dirt
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да ладно, эти клоуны усрались от радости, когда нескко месяцев назад им предложили и вовсе 4 ядра (3300).
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