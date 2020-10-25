Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

После смерти отца компанию Samsung Electronics возглавит внук основателя
Третье поколение займётся семейным бизнесом.

1
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

С южнокорейского направления в это воскресное утро прилетает скорбная весть - на 79-ом году жизни скончался Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), председатель правления Samsung Electronics и сын основателя компании. О причинах смерти на момент публикации материала ничего не сообщалось, но было отмечено, что глава Samsung ушёл из жизни в одной из корейских больниц в кругу семьи, включая вице-председателя Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) – своего единственного сына, который в последние годы осуществлял оперативное управление империей.

реклама

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Reuters

реклама

На работу в Samsung покойный Ли Гон Хи поступил в 1968 году в возрасте 26 лет, но масштабные реформы начал только в 1987 году после смерти своего отца, основавшего компанию. В те годы продукция Samsung не славилась высоким качеством и это угнетало амбициозного наследника. Преобразования, длившиеся много лет, привели Samsung Electronics на верхние строчки рейтинга крупнейших производителей электроники в мире. Личное состояние Ли Гон Хи оценивалось в $20,7 млрд, его считали одним из богатейших людей планеты. Перенеся в 2014 году инфаркт, сын основателя Samsung был вынужден отойти от дел, фактически доверив управление корпорацией Ли Джэ Ёну.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Одиночная GeForce RTX 3090 заняла второе место в 3DMark Fire Strike Ultra
+
После смерти отца компанию Samsung Electronics возглавит внук основателя
1
В третьем квартале Intel поставила на 18% меньше настольных процессоров и чипсетов
14
В этом году Intel увеличила выручку в сегменте ноутбуков на $2,5 млрд
3
В неудачах Intel на серверном направлении эксперты разглядели признаки ценовой войны
17
К старту продаж GeForce RTX 3070 японские магазины обещают раздать побольше талонов
38
Бедная Вольта: новым чемпионом GPUPI стала GeForce RTX 3090, разогнанная до 2.6 ГГц
6

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
13
Обзор игр жанра Action RPG и тестирование на системе i5-4690K + GTX 1070
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
16
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Thermaltake, Titan. Часть 6
4

Сейчас обсуждают

Андрей Белый
06:49
Adb
Google объявила о закрытии сервиса для прослушивания музыки Google Play Music
Андрей Белый
06:48
1080 в обмен на 3070 будет лучше
Видеокарты GeForce RTX 3070 будут продавать по карточкам – ожидаются массовые поставки
Алекс Жмышенко
06:46
Короче будут давить процессорами уровня 10400ф. И действительно, зачем дорогой 5600X, когда есть на 10% менее призводительный и дешёвый 10400ф
Intel столкнулась с уровнем конкуренции со стороны AMD, который ожидала
Валентин Афанасьев
06:42
300 евро это дешево для Европы. Ты давай по РФ не суди и дерьмовом рубле.
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
t-dirt
06:37
ризен 9 не профессиональное решение, не смеши. это десктопный проц для домохозяйств. для профи ток тредрипер. а эпики вовсе для серверов.
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
t-dirt
06:36
да ладно, эти клоуны усрались от радости, когда нескко месяцев назад им предложили и вовсе 4 ядра (3300).
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
t-dirt
06:34
покупать в конце 2020 года 6 ядер за более чем 300 евро, и гордится этим... без комментариев.
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
Konstantin Volkov
06:32
За 20 пока можно купить только огрызок 1660
Бюджетный способ получить производительность флагмана - SLI из двух GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3090
Eisbrecher
06:26
>>вышло в разы выгоднее, чем у наших В разы? А что, в наших магазинах уже настолько охамели, что гнут ценник 26к+ за 3600 и под 20к за B550? Или вы, скажем так, немножечко приукрасили? (ну хоть не на ...
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
Saturianin
06:20
Правильно делают.
Видеокарты GeForce RTX 3070 будут продавать по карточкам – ожидаются массовые поставки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем