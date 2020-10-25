С южнокорейского направления в это воскресное утро прилетает скорбная весть - на 79-ом году жизни скончался Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), председатель правления Samsung Electronics и сын основателя компании. О причинах смерти на момент публикации материала ничего не сообщалось, но было отмечено, что глава Samsung ушёл из жизни в одной из корейских больниц в кругу семьи, включая вице-председателя Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) – своего единственного сына, который в последние годы осуществлял оперативное управление империей.

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Источник изображения: Reuters

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На работу в Samsung покойный Ли Гон Хи поступил в 1968 году в возрасте 26 лет, но масштабные реформы начал только в 1987 году после смерти своего отца, основавшего компанию. В те годы продукция Samsung не славилась высоким качеством и это угнетало амбициозного наследника. Преобразования, длившиеся много лет, привели Samsung Electronics на верхние строчки рейтинга крупнейших производителей электроники в мире. Личное состояние Ли Гон Хи оценивалось в $20,7 млрд, его считали одним из богатейших людей планеты. Перенеся в 2014 году инфаркт, сын основателя Samsung был вынужден отойти от дел, фактически доверив управление корпорацией Ли Джэ Ёну.