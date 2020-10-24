В третьем квартале Intel поставила на 18% меньше настольных процессоров и чипсетов
Падение выручки приблизилось к половине миллиарда долларов США.
Квартальный отчёт по форме 10-Q позволяет понять, как именно изменилась структура поставок продукции марки за три предыдущих месяца. В натуральном выражении объёмы поставок настольных процессоров и чипсетов Intel уменьшились на 18%, выручка сократилась на $485 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена реализации настольных компонентов при этом не изменилась. Это может говорить только о том, что стоимость процессоров Intel в настольном сегменте "в среднем по больнице" была выше, чем в прошлом году.
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Динамика поставок мобильных процессоров и чипсетов впечатляет – количество выросло на четверть по сравнению с прошлым годом, компания завершила квартал с рекордным количеством проданных мобильных процессоров. Выручка на этом направлении выросла на $1,36 млрд. А вот средняя цена реализации мобильных компонентов сократилась на 7%, что обусловлено смещением спроса в пользу недорогих ноутбуков для учёбы.
Если сравнивать первые девять месяцев прошлого и текущего года, то выручка Intel в мобильном сегменте увеличилась на $2,87 млрд или 19%. Средняя цена реализации при этом уменьшилась только на 2%. В настольном сегменте выручка сократилась на 12% или более чем на миллиард долларов США.
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