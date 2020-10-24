В этом году Intel увеличила выручку в сегменте ноутбуков на $2,5 млрд
В настольном сегменте выручка упала почти на $1 млрд.
Корпорация Intel уже опубликовала квартальный отчёт по форме 10-Q, что позволяет более подробно проанализировать финансовую статистику не только за прошедший квартал, но и за все девять месяцев текущего года.
реклама
реклама
Как выясняется, за первые девять месяцев этого года Intel выручила от реализации компонентов для ноутбуков почти на $2,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, выручка в настольном сегменте сократилась на $930 млн. Между тем, не следует торопиться с выводами о причинах такого явления. В условиях самоизоляции потребители предпочитали покупать ноутбуки, а не настольные компьютеры, а конкурентная обстановка на сокращение продаж настольных компонентов Intel повлияла в меньшей степени, хотя и этот фактор сложно отрицать.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила