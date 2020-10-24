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В этом году Intel увеличила выручку в сегменте ноутбуков на $2,5 млрд
В настольном сегменте выручка упала почти на $1 млрд.

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Корпорация Intel уже опубликовала квартальный отчёт по форме 10-Q, что позволяет более подробно проанализировать финансовую статистику не только за прошедший квартал, но и за все девять месяцев текущего года.

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Источник изображения: Intel

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Как выясняется, за первые девять месяцев этого года Intel выручила от реализации компонентов для ноутбуков почти на $2,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, выручка в настольном сегменте сократилась на $930 млн. Между тем, не следует торопиться с выводами о причинах такого явления. В условиях самоизоляции потребители предпочитали покупать ноутбуки, а не настольные компьютеры, а конкурентная обстановка на сокращение продаж настольных компонентов Intel повлияла в меньшей степени, хотя и этот фактор сложно отрицать.

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