Корпорация Intel уже опубликовала квартальный отчёт по форме 10-Q, что позволяет более подробно проанализировать финансовую статистику не только за прошедший квартал, но и за все девять месяцев текущего года.

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Источник изображения: Intel

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Как выясняется, за первые девять месяцев этого года Intel выручила от реализации компонентов для ноутбуков почти на $2,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, выручка в настольном сегменте сократилась на $930 млн. Между тем, не следует торопиться с выводами о причинах такого явления. В условиях самоизоляции потребители предпочитали покупать ноутбуки, а не настольные компьютеры, а конкурентная обстановка на сокращение продаж настольных компонентов Intel повлияла в меньшей степени, хотя и этот фактор сложно отрицать.