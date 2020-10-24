На следующей неделе состоятся два важных для любителей игр события: AMD представит видеокарты семейства Radeon RX 6000, а компания NVIDIA начнёт продажи GeForce RTX 3070. Последняя должна была поступить в продажу на пару недель раньше, но ради борьбы с дефицитом NVIDIA перенесла старт продаж на конец месяца. По данным информационного агентства «Злые языки», данный ход был тактически выверен, чтобы скорректировать рыночную стратегию NVIDIA в свете анонса Radeon RX 6000.

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В любом случае, как сообщает японский сайт AKIBA PC Hotline, магазины в Стране восходящего солнца начнут продажи GeForce RTX 3070 в четверг в 22-00 по местному времени. Естественно, без распределения талонов не обойдётся – оно состоится двумя часами ранее.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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Через час после получения талона страждущие смогут оплатить покупку, но забрать её можно будет только после десяти вечера. Есть и хорошая новость: опрошенные источником японские магазины рассчитывают, что подготовленная к началу продаж партия видеокарт GeForce RTX 3070 будет более многочисленной по сравнению с теми, что были выделены к началу продаж GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.