К старту продаж GeForce RTX 3070 японские магазины обещают раздать побольше талонов
Потому что видеокарт завезут побольше.
На следующей неделе состоятся два важных для любителей игр события: AMD представит видеокарты семейства Radeon RX 6000, а компания NVIDIA начнёт продажи GeForce RTX 3070. Последняя должна была поступить в продажу на пару недель раньше, но ради борьбы с дефицитом NVIDIA перенесла старт продаж на конец месяца. По данным информационного агентства «Злые языки», данный ход был тактически выверен, чтобы скорректировать рыночную стратегию NVIDIA в свете анонса Radeon RX 6000.
реклама
В любом случае, как сообщает японский сайт AKIBA PC Hotline, магазины в Стране восходящего солнца начнут продажи GeForce RTX 3070 в четверг в 22-00 по местному времени. Естественно, без распределения талонов не обойдётся – оно состоится двумя часами ранее.
реклама
Через час после получения талона страждущие смогут оплатить покупку, но забрать её можно будет только после десяти вечера. Есть и хорошая новость: опрошенные источником японские магазины рассчитывают, что подготовленная к началу продаж партия видеокарт GeForce RTX 3070 будет более многочисленной по сравнению с теми, что были выделены к началу продаж GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила