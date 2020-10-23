AMD напомнила, когда проведёт презентацию видеокарт Radeon RX 6000
Нужно настроить ваши интернетоприёмники на 19 часов 28 октября по Москве.
Измученный квартальным отчётом Intel организм среднестатистического читателя требовал срочного противоядия, которое нашлось на страницах сайта AMD. Компания, которая на следующей неделе тоже выступит с квартальным отчётом, после этого продемонстрирует запись мероприятия, на котором анонсирует видеокарты семейства Radeon RX 6000.
реклама
реклама
Презентация начнётся в 19-00 по Москве в следующую среду 28 октября. Компания обещает в тексте приглашения, что представит самые производительные игровые видеокарты, когда-либо созданные её специалистами.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила